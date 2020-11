Elle noie ses filles puis dit ne pas les connaître

She'd also accused the children's father of "cheating with his spirit wife" (via @toofab)https://t.co/99NcRBjwFo — TMZ (@TMZ) November 10, 2020

Une Américaine de 26 ans a été arrêtée, vendredi à Las Vegas (Nevada), et mise en examen pour meurtre. Peu auparavant, son petit ami avait retrouvé les corps de leurs deux filles d’un an et de 2 mois, déposés l’un sur l’autre dans une balançoire pour enfant. Les forces de l’ordre n’ont pu que constater les décès de Rose et Lily; ils ont arrêté Amanda Sharp-Jefferson dans la foulée, rapporte le «Review Journal».

Les causes de la mort des petites ne sont pas encore connues, mais leur père, Jaykwon Singleton, pense qu’elles ont été noyées. L’homme a expliqué aux enquêteurs que sa compagne lui avait affirmé que «leurs organes valaient beaucoup d’argent». Il a ajouté qu’il était en couple avec la jeune femme depuis 2018 et que tout se passait bien jusqu’à ce que sa partenaire ne commence à l’accuser de la tromper avec «sa femme esprit».

Lors d’un interrogatoire très étrange, la mère des deux victimes a affirmé être victime d’un coup monté. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas d’enfants et qu’elle ne connaissait pas Jaykwon Singleton. La jeune femme doit être présentée une première fois au tribunal, jeudi.

(L'essentiel/joc)