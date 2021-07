«Les gens se sentent traités comme des m...»

Six mois après son arrivée au pouvoir en tant que première femme vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris fait déjà face à plusieurs polémiques. Vivement critiquée par les Républicains et par une partie de la gauche qui l’accusent de ne pas prendre la «crise» migratoire suffisamment au sérieux, la démocrate s’est rendue vendredi à la frontière avec le Mexique. Selon Politico, cette visite a mis en lumière de nombreuses tensions et incompréhensions au sein du cabinet Harris. Le média politique a récolté les témoignages de 22 assistants (actuels ou anciens), responsables et proches de la vice-présidente. Tous décrivent une atmosphère tendue, parfois austère.

Les tensions se cristalliseraient surtout autour de Tina Flournoy, la cheffe de cabinet de Kamala Harris. En voulant semble-t-il protéger la vice-présidente, cette démocrate expérimentée aurait créé autour d’elle un climat glacial, où les idées sont soit ignorées, soit rejetées sans fioritures et où les décisions tirent en longueur. D’après ces témoignages, Flournoy refuse d’assumer ses responsabilités quand il s’agit de certains sujets délicats et rend les membres de l’équipe responsables quand de mauvais résultats en découlent.

«Tout commence au sommet»

Si la plupart des reproches ciblent la cheffe de cabinet, certains membres de l’administration pointent directement Kamala Harris du doigt. «Tout commence au sommet», confie un responsable parlant sous couvert d’anonymat. «Les gens sont jetés sous le bus depuis le sommet, il y a des boucs émissaires et c’est un environnement abusif», dénonce une autre source ayant une connaissance directe de la manière dont le bureau de Kamala Harris est géré. «Ce n’est pas un endroit où les gens se sentent soutenus mais un endroit où ils se sentent traités comme des merdes», poursuit cette source.

Symone Sanders, conseillère principale et porte-parole en cheffe de Harris, tente de limiter les dégâts. Elle réfute les accusations et défend Tina Flournoy, louant sa «politique de la porte ouverte» et soulignant que «les femmes noires comme moi n’auraient pas la possibilité de travailler en politique sans Tina». «Les gens sont lâches d’agir de cette façon», estime Symone Sanders à propos des témoignages publiés dans Politico. «Je dirai que la vice-présidente (…) a un travail difficile et exigeant, et qu’elle est entourée d’une équipe de soutien formidable. Mais à part cela, je n’ai pas d’autres commentaires à faire sur ces rapports», a réagi pour sa part Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, interrogée par CNN.

(L'essentiel/joc)