3 Burkinabè et un expatrié asiatique ont disparu

«Quatre personnes qui disparaissent en même temps... ça laisse penser qu'il s'agit d'un enlèvement», a affirmé à l'AFP une source sécuritaire qui a indiqué que l'expatrié était asiatique, sans pouvoir être plus précise. «Le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes a été informé dans la matinée de vendredi de la disparition d'une équipe de prestataires sur l'axe Ouo-Sidéradougou, dans la région des Cascades. Cette équipe (est) composée de quatre personnes dont un expatrié et trois Burkinabè», a indiqué la ministre Hadja Fatimata Ouattara, citée dans un communiqué parvenu samedi à l'AFP.

Le véhicule de «type pick-up qui les transportait a été découvert les portières ouvertes, sans ses occupants qui demeurent injoignables», a expliqué Mme Ouattara, précisant que «les autorités en charge de la sécurité ont été saisies et (que) les recherches sont en cours». «Intervenant dans le déploiement du projet "backbone national" de télécommunications (PNBT)», l'équipe «avait pour mission de préparer les chambres - point de jonction des câbles - sur la section allant de Ouo à Sidéradougou aux fins de validation avec la mission de contrôle», précise le texte.

De nombreuses prises d'otages ont eu lieu ces dernières années au Burkina Faso, confronté depuis 2015 à des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières.

(L'essentiel/afp)