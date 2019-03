Elle a entendu son enfant se faire tuer au téléphone

Le mari et deux enfants de Salwa Mustafa étaient en train de prier dans la mosquée al Nour quand le tireur a ouvert le feu, vendredi. Peu après le début de la fusillade, la quadragénaire a reçu un appel de Hamza, son fils aîné âgé de 16 ans. «Maman, quelqu'un est entré dans la mosquée et il nous tire dessus», a-t-il expliqué à Salwa. Son autre fils, Zaid, venait d'être touché à une jambe et les deux frères étaient en train de courir pour échapper à la tuerie.

«Après cela, j'ai entendu des tirs, il a crié, et après ça je ne l'ai plus entendu. J'ai appelé Hamza, Hamza, j'ai pu entendre sa petite voix et après, le silence», confie la mère de famille syrienne à stuff.co.nz. Pendant une vingtaine de minutes, Salwa a désespérément tenté de reprendre contact avec son fils aîné, qui était toujours en ligne. Jusqu'au moment où quelqu'un a ramassé le téléphone de l'adolescent. «Il m'a dit: "votre fils ne respire plus, je crois qu'il est mort"», témoigne la quadragénaire.

«Tout le monde aimait Hamza»

Khaled, son mari de 44 ans, a aussi trouvé la mort dans cette fusillade. Il y a quelques mois, il avait fui la Syrie avec sa famille pour se réfugier en Nouvelle-Zélande. «Il était un père très gentil et une personne très attentionnée», confie son épouse. Zaid, touché à deux reprises, est en train de se remettre de ses blessures à l'hôpital.

Dimanche matin, la mère de famille a annoncé à son fils et à sa fille de 10 ans que leur papa et leur grand frère avaient été tués. «Tout le monde aimait Hamza. Tout ce qu'on peut imaginer de bon dans ce monde était en lui», raconte Salwa. La quadragénaire dit ne rien ressentir pour l'auteur présumé de la fusillade. «Dieu le punira. Mon mari et mon fils sont au paradis maintenant et nous les y rejoindrons. Nous les suivrons jusque dans les cieux», conclut-elle.

6/ Khaled Mustafa, père de 3 enfants, avait fui la Syrie et l'organisation État islamique il y a quelques mois pour se réfugier en Nouvelle-Zélande. Il rêvait de voir la paix un jour dans son pays natal."Il aimait les animaux, rappelez-vous de lui ainsi." pic.twitter.com/qrg5ds34Qs— AJ+ français (@ajplusfrancais) 17 mars 2019

(L'essentiel/joc)