Il survit par miracle à une attaque de requin

L'heure de Will Krause n'était pas venue. Cet Américain de 29 ans pêchait au harpon avec un groupe d'amis dans les îles Abacos, lorsqu'il s'est approché trop près d'un récif. Il a alors été attaqué par un requin et la scène a été filmée avec une caméra GoPro par son ami Zach Shipps, qui plongeait à ses côtés.

Le squale d'environ 2 mètres de long approche Will par derrière et le croque à l'arrière de la tête. On entend alors son compagnon de plongée remonter à la surface et crier: «Requin, requin!» Le jeune homme, originaire de Caroline du Sud, portait heureusement une combinaison en néoprène avec cagoule, ce qui l'a relativement protégé. En sang, Will Krause est ramené sur le bateau par les autres plongeurs.

«Le bruit de ma tête qui craque sous ses dents»

Si l'attaque s'est produite au mois d'août dernier, le plongeur a décidé de publier la vidéo sur Facebook pendant la période de Thanksgiving, accompagnée d'un message remerciant Dieu pour sa «bonté» et sa «protection». Will Krause a également posté des images de ses blessures et cicatrices qui sont impressionnantes.

Dans l'émission «Good Morning America», diffusée sur ABC lundi soir, il a remercié ses amis de lui avoir sauvé la vie. «Je me souviens avoir imploré le Seigneur en disant: «Pas maintenant, pas là». La seule autre chose dont je me souviens est le bruit sous l'eau (...) Le bruit de ma tête qui craque sous ses dents, un son qui n'est pas très plaisant à entendre». Pas découragé pour autant, Will Krause explique qu'il ne va pas abandonner la pêche au harpon, mais qu'il changera de passion si une telle mésaventure devait à nouveau se produire.

(L'essentiel/cga)