Six marins libérés un mois après leur enlèvement

Six membres d'équipage de bateaux de pêche, qui avaient été enlevés début mai par des pirates au large du Gabon, ont été libérés lundi, dans le sud du Nigeria, a annoncé mardi le ministère sud-coréen, dans un communiqué. Parmi eux, figurent un Sud-Coréen d'une cinquantaine d'années, deux Sénégalais et trois Indonésiens. Ils ont été transférés dans les missions diplomatiques de leurs pays respectifs.

Une source proche du pouvoir au Gabon avait alors indiqué que les six hommes avaient été kidnappés lors de l'attaque de deux bateaux de pêche au large de Libreville. Il s'agissait de la deuxième attaque pirate répertoriée depuis le début de l'année au large des côtes gabonaises. Le golfe de Guinée, au cœur duquel se trouve le Nigeria, est devenu ces dernières années un repaire de pirates et le nouvel épicentre de ce type d'attaques, pillages de navires et kidnappings contre rançons.

(L'essentiel/afp)