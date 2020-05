Sa femme et son fils tués, il le voit sur Facebook

La vie de Blake Bivens a basculé en août 2019. Ce jour-là, la femme, le fils et la belle-mère de ce joueur de baseball ont été abattus dans la maison de cette dernière, en Virginie. De longs mois plus tard, le joueur des Montgomery Biscuits, une équipe de ligue mineure, s’est confié sur les circonstances de ce drame, rapporte le Huffington Post. Ce jour-là, Blake était sur la route avec son équipe. Il a reçu un message lui demandant de rentrer chez lui, et se trouvait à l’aéroport de Chattanooga (Tennessee) quand il a vérifié ses réseaux sociaux.

«Le premier titre que j’ai vu parlait de deux femmes et d’un petit enfant tués. J’ai immédiatement su que c’étaient eux. J’ai appris sur Facebook que ma famille avait disparu. Je me suis mis à hurler au milieu de l’aéroport», témoigne le jeune homme. Blake se souvient d’un voyage de retour infernal, passé à fixer le siège devant lui tout en essayant de réaliser ce qui lui arrivait. «J’étais en état de choc. Il y avait des moments où je tremblais. Ensuite je craquais un peu, puis je fondais en larmes», raconte-t-il.

«Je sais que nous nous retrouverons»

Après ce vol qui lui a paru interminable, Blake s’est retrouvé chez lui, dans la chambre de son fils. «Cela a été le pire moment de ma vie. Rien ne peut se rapprocher du sentiment que j’ai éprouvé à ce moment-là», explique le joueur de baseball. Si Blake tient le coup, c’est parce qu’il est persuadé de revoir son fils Cullen un jour: «Je sais que nous nous retrouverons, et que ce ne sera pas long», conclut-il.

Matthew Bernard, le beau-frère de Blake, a été capturé quelques heures après le drame. Nu, le jeune homme de 18 ans a semé la pagaille dans la campagne du comté de Pittsylvania (Virginie) et menacé plusieurs personnes avant d’être interpellé. Il a été mis en examen pour meurtres au premier degré. La police a retrouvé un fusil de chasse et un marteau ensanglanté ayant semble-t-il servi lors de l’attaque. Le chien de la belle-mère de Blake a également été tué.

