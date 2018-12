Des signes d'activité sur une base de missiles

La Corée du Nord a agrandi une importante base de missiles à longue portée dans les mois qui ont suivi le sommet historique entre son leader, Kim Jong Un, et le président américain Donald Trump, d'après des images satellites diffusées mercredi par la chaîne CNN. Selon le média américain, Pyongyang a développé sa base de Yeongjeo-dong, dans l'intérieur montagneux du pays, et construit une installation qui n'avait pas encore été publiquement identifiée.

Des experts ont confié à CNN que la localisation du site était appropriée pour y abriter les nouveaux missiles à longue portée nord-coréens, dont ceux capables de transporter des ogives nucléaires. «Nous observons de très près la Corée du Nord, mais ne pouvons évoquer des questions de renseignement», a commenté le Pentagone dans un communiqué.

Lors de leur rencontre à Singapour en juin, Kim Jong Un et Donald Trump s'étaient prononcés dans un communiqué conjoint pour une «dénucléarisation complète» de la péninsule coréenne, sans toutefois préciser les moyens qui seraient mis en oeuvre pour la vérifier. Le président américain a dit samedi qu'il espérait organiser un deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen au début de l'année 2019.

Exclusive: New satellite images reveal activity at a previously unknown North Korean missile base, underscoring the divide with the US on denuclearization https://t.co/d1monuBBn9 pic.twitter.com/uMLdOSfudT