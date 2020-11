Le Malawi ouvre une ambassade à Jérusalem

Le Malawi va ouvrir, en 2021, une ambassade à Jérusalem, devenant le premier pays africain à établir une mission diplomatique dans la ville sainte en plus de quatre décennies, ont annoncé mardi les ministres des Affaires étrangères israélien et malawite. «Je tiens à féliciter le gouvernement du Malawi pour sa décision importante d'être pionnier et le premier pays africain à établir son ambassade à Jérusalem», a déclaré mardi soir le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, lors d'une conférence de presse à Jérusalem en présence de son homologue Eisenhower Mkaka.

«Nous avons réaffirmé notre proximité et nos valeurs communes de prospérité et de paix», a affirmé M. Mkaka qui dit avoir remis aux autorités israéliennes un message officiel du président du Malawi, Lazarus Chakwera, annonçant la décision d'ouvrir l'ambassade.

Des liens continus depuis 1964

Dans le passé, la Côte d'Ivoire, le Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo) et le Kenya ont eu leur ambassade à Jérusalem. Après la guerre d'octobre 1973 entre Israël et une coalition de pays arabes, ces pays africains avaient fermé les portes de leur ambassade à Jérusalem. Aujourd'hui, de nombreux pays africains ont leur ambassade à Tel-Aviv, la métropole israélienne, mais aucun n'a d'ambassade à Jérusalem, ville disputée entre Palestiniens et Israéliens.

Le Malawi est l'un des seuls pays d'Afrique dont les liens avec Israël sont continus depuis 1964, mais n'a pas d'ambassade en Israël, a précisé le ministère des Affaires étrangères israélien.

