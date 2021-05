L'épouse de l'ambassadeur belge se défend

L’ambassade de Belgique a fait savoir «qu’elle maintenait le droit à l’immunité de l’épouse de l’ambassadeur», a déclaré un responsable du commissariat de Yongsan, dans le centre de Séoul, ajoutant que la police devrait classer l’affaire. La Corée du Sud est signataire de la Convention de Genève qui garantit aux diplomates et à leurs familles l’immunité face aux poursuites criminelles.

L’épouse de l’ambassadeur avait été interrogée au début du mois par la police après que l’ambassade eut indiqué qu’elle coopérerait avec les autorités. Des médias avaient rapporté en avril que la femme du diplomate avait essayé deux articles dans une boutique de vêtements de Séoul avant d’en ressortir. Une employée lui avait aussitôt couru après pour s’enquérir d’un article qu’elle portait, ce qui aurait donné lieu à l’altercation.

Des images de caméras de vidéosurveillance avaient montré la femme tirant le bras d’une employée et lui portant un coup à la tête avant de gifler une autre employée venue à la rescousse. Diffusées par des médias sud-coréens et devenues virales sur internet, les vidéos avaient suscité un tollé en Corée du Sud, un pays très respectueux des règles.

L’ambassadeur Peter Lescouhier avait dit «regretter sincèrement l’incident impliquant son épouse», précisant «présenter ses excuses en son nom». «Quelles que soient les circonstances, la façon dont elle a réagi est inacceptable», avait-il reconnu.

South Korean police say they want to talk to the wife of the Belgian ambassador, after an incident in which she allegedly slapped a shopkeeper https://t.co/k05wYLcZLe pic.twitter.com/X05rYwKrjc