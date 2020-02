Le coronavirus a désormais fait plus de 1 000 morts

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a franchi mardi la barre des 1 000 morts, et pour l'OMS, qui a dépêché une mission d'experts en Chine, le nombre croissant de cas de transmission hors de ce pays pourrait augurer d'une plus grande propagation de l'épidémie à travers le monde. Le premier décès imputé au virus 2019-nCoV, apparu en décembre dans la ville chinoise de Wuhan, avait été annoncé le 11 janvier. Un mois plus tard, l'épidémie a désormais fait 1 016 morts en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), selon un bilan officiel publié mardi.

Les autorités sanitaires chinoises ont fait état de 108 nouveaux décès en vingt-quatre heures, le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour, tandis que les cas confirmés de contamination s'établissaient à plus de 42 000. En revanche, comme à plusieurs reprises depuis la semaine dernière, le nombre de nouveaux cas journaliers (2 478) a diminué par rapport au jour précédent. Le président chinois Xi Jinping a appelé lundi à prendre «des mesures plus fortes et décisives pour enrayer résolument l'élan de la contagion», après s'être rendu dans un quartier résidentiel de Pékin pour visiter un hôpital, apparaissant pour la première fois portant un masque.

Menace grave et imminente

Alors que la plupart des compagnies aériennes ont cessé leurs vols vers la Chine continentale, l'épidémie pourrait dorénavant s'accélérer à travers la planète, redoute l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En dehors de la Chine continentale, le virus a tué deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong, et plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Mais un scénario redouté s'est concrétisé: sans avoir jamais mis les pieds en Chine, un Britannique contaminé par le coronavirus à Singapour l'a ensuite transmis à plusieurs compatriotes lors d'un séjour dans les Alpes en France, avant d'être diagnostiqué en Grande-Bretagne.

Jusqu'alors, la majorité des contaminations identifiées à l'étranger impliquait des personnes revenues de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Londres a classé lundi le nouveau coronavirus en «menace grave et imminente pour la santé publique», l'autorisant notamment à mettre les personnes contaminées en quarantaine de force. Les ministres européens de la Santé se réuniront en urgence jeudi à Bruxelles pour discuter de mesures coordonnées contre l'épidémie.

(L'essentiel/afp)