Un voisin sauve un enfant qui tombe du 4e étage

Un drame a été évité de justesse jeudi dernier à Huai’an, une ville de l’est de la Chine. À l’aide d’un tabouret, un enfant de deux ans est sorti par la fenêtre de sa chambre située au 4e étage. Il est ensuite descendu d’un climatiseur fixé au mur de son immeuble et s’est ensuite retrouvé en fâcheuse posture, avant de tomber.

Lors de sa chute, le jeune garçon tourne plusieurs fois sur lui-même et heurte un auvent avant d’être sauvé in extremis par un voisin attentif, alors que d’autres avaient disposé des couvertures sur le sol.

Les images ont été partagées sur le réseau social chinois Weibo. Le héros s’appelle Li Dehai et a témoigné dans The Sun: «Le bébé avait peur et d’autres voisins ont appelé à l’aide. Après avoir vu ce petit garçon accroché, j’ai pris une de mes couvertures et nous étions quatre à nous tenir en dessous de l’immeuble pour l’attraper. J’ai remarqué l’auvent en verre et j’ai eu peur qu’il ne se blesse en tombant dessus, donc je suis allé chercher une autre couverture plus épaisse et je l’ai placée dessus».

Li Dehai a ensuite demandé au bambin de rester assis, pendant qu’il appelait la police. Mais l’enfant est tout de même tombé. «Tout s’est passé si vite. Je n’ai pensé à rien d’autre et j’ai essayé de le sauver», a commenté le héros du jour. Le petit garçon a été emmené à l’hôpital, d’où il est sorti indemne de cette mésaventure.

(L'essentiel)