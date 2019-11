Les Algériens sont toujours dans la rue

À 48 heures de l'ouverture de la campagne de la présidentielle prévue le 12 décembre, les Algériens sont à nouveau descendus massivement dans la rue pour dire non à un scrutin destiné selon eux à régénérer un «système» dont ils veulent se débarrasser. Après avoir obtenu en avril le départ d'Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, le «Hirak», le mouvement de contestation inédit apparu le 22 février, refuse de s'essouffler. La mobilisation était encore massive pour ce 39e vendredi consécutif de manifestations, malgré la pluie.

Malgré aussi la centaine d'arrestations de manifestants, militants et journalistes depuis juin, et une vague de répression des manifestations entamée peu après l'annulation, faute de candidats, d'une première présidentielle le 4 juillet. Une centaine de journalistes se sont rassemblés au sein de la marche, porteur d'un brassard blanc sur lequel était écrit «journaliste libre», pour dénoncer selon eux les «intimidations et menaces» contre la presse. Certains manifestants, en colère contre la couverture de la contestation par les médias publics et certains médias privés accusés de collusion avec le pouvoir, les ont traité «d'opportunistes». «Vous venez de vous réveiller» ont-ils accusé.

«Dégage!»

Ahmed «Gaïd Salah, dégage!», ont scandé à nouveau les manifestants à l'adresse du chef d'état-major de l'armée, homme fort de fait du pays depuis la démission de Abdelaziz Bouteflika. Le général Gaïd Salah, et le haut commandement militaire qu'il représente, refusent depuis des mois toute autre voie de sortie de crise qu'une élection présidentielle et rejettent la mise sur pied d'institutions de transition réclamées par les manifestants.

«Les élections n'auront pas lieu!», ont crié également les manifestants, à deux jours du lancement dimanche de trois semaines de campagne électorale. Achour, chauffeur de taxi de 54 ans, en est sûr: «dans les meetings, il y aura plus de policiers et de gendarmes que de citoyens».

Les dirigeants «ont tellement peur de ceux qui refusent cette élection, qu'ils vont protéger leurs candidats de la colère du peuple», croit-il savoir. Des panneaux électoraux ont commencé à être recouverts de slogans hostiles au vote, selon des images publiées sur les réseaux sociaux, où des appels à perturber les déplacements des candidats commencent également à fleurir.

Cinq candidats sont en lice, tous ayant participé aux 20 ans de présidence Bouteflika ou l'ayant soutenu, parmi lesquels les ex-Premiers ministres Ali Benflis et Abdelmajid Tebboune, des septuagénaires qui font office de favoris d'un scrutin dont tout laisse à penser qu'il sera marqué par une abstention massive.

