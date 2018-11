Les stars ont fui leurs luxueuses demeures

Au moins neuf personnes sont mortes dans un violent incendie qui fait rage depuis jeudi dans le nord de la Californie. À près de 600 km plus au sud, près de Los Angeles, la ville de Malibu était aussi en état d'alerte en raison d'un violent incendie qui avait démarré la veille à une vingtaine de kilomètres au nord.

Plusieurs célébrités, nombreuses à vivre dans cette région cossue, ont dû évacuer, comme Kim Kardashian, la chanteuse Lady Gaga, l'actrice Alyssa Milano ou encore le réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Au total, près de 150 000 personnes devaient évacuer en Californie.

Evacuated last night. Bleak House and the collection may be endangered but the gift of life remains. Thousand Oaks and Agoura are still in danger. Malibu is being evacuated.— Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 novembre 2018

«Nous sommes tous en sécurité»

Jeudi, Kim Kardashian a fait savoir via Instagram qu'elle avait dû quitter sa maison de Calabasas en urgence. De retour de voyage en jet privé, la starlette de téléréalité a publié une vidéo aérienne pour montrer l'étendue des dégâts, écrivant: «Priez pour Calabasas. Je viens juste d'atterrir et de rentrer à la maison et j'ai eu une heure pour faire mes valises et évacuer notre maison. Je prie pour que tout le monde soit en sécurité», a-t-elle expliqué dans sa story. Elle en a aussi profité pour remercier les pompiers.

Visiblement sous le choc, Kim K. a tenu a rassurer ses 120 millions de followers: «J'essaie de me changer les idées et de me blottir contre ma nièce. Nous sommes tous en sécurité et c'est ce qui compte».

Son mari Kanye West y est aussi allé de son tweet pour remercier les gens qui ont prié pour eux.

Thank you for everyone's prayers. Our family is safe and close— ye (@kanyewest) 9 novembre 2018

L'appel de Charlie Sheen

Sans nouvelles de ses parents qui habitent la région, l'acteur américain Charlie Sheen a fait appel à ses 11,5 millions de followers sur Twitter. «Je n'arrive pas à mettre la main sur mes parents, Martin et Janet. Ils habitent près de Zuma Beach. Si quelqu'un les a vus, s'il vous plaît, dites-moi s'ils sont sains et saufs», a-t-il écrit.

i cannotget ahold ofmy parents,Martin and Janet Sheen.theyare in the group, at thestaging ground near Zuma Beach.ifanyonehas eyes onthem, please let meknow that theyare safe and sound in the middle ofthis horrific scenario.thank you in advance.xox©️— Charlie Sheen (@charliesheen) 10 novembre 2018

Bien lui en a pris, puisqu'un peu plus tard, une personne lui a répondu qu'elle avait vu son père Martin Sheen interviewé par la chaîne de télévision Fox 11. «Nous avons essayé d'atteindre tous nos enfants. Emilio, Ramon, Renée, Charlie, nous allons bien! Nous sommes à Zuma Beach et nous allons probablement dormir dans la voiture cette nuit. Tout va bien, nous n'avons pas perdu de vies; nous devons être reconnaissants», a dit l'ancien acteur.

MARTIN SHEEN Sweet RELIEF! ????"We've been trying to reach all the children. Emilio! Ramon! Renee! CHARLIE! We're fine. We're at Zuma Beach. We're probably gonna sleep in the car tonight. We're just fine. We haven't lost any lives; We've got that to be grateful for." pic.twitter.com/xD3ABVXaZ3— CHARLIE SHEEN Esteem & Honor ???? (@ConnieShoen) 10 novembre 2018

La chanteuse et actrice Lady Gaga a posté une vidéo des incendies qui frappent la région, expliquant qu'elle avait dû évacuer sa maison tôt ce matin.

