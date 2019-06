Il risque d'être jugé pour avoir tenté de se suicider

Ravinder Singh, âgé d'une trentaine d'années, s'était enfermé dans un conteneur servant de dortoir sur un des camps de l'île de Manus vendredi. Il y avait mis le feu et l'incendie s'était propagé à deux autres dortoirs avant d'être maîtrisé. Le commandant de la police provinciale de Manus, David Yapu, a déclaré dimanche soir que M. Singh, qui souffre de brûlures au visage et à la main droite, avait été interrogé et serait inculpé. Mais il a été auparavant évacué vers Port Moresby pour y être soigné.

«Nous attendrons son retour et lancerons les poursuites», a déclaré M. Yapu, en précisant que l'inculpation pourrait aussi être signifiée dans la capitale. M. Singh fait partie du demi-millier de demandeurs d'asile coincés en Papouasie-Nouvelle-Guinée après avoir été refoulés par les autorités australiennes. L'Australie mène depuis des années une politique très dure pour dissuader les clandestins d'atteindre ses rives, en refoulant systématiquement leurs bateaux, ou en les reléguant dans des camps offshore.

(L'essentiel/afp)