A Moscou, l'hiver est porté disparu

Lors des deux dernières semaines, les températures moscovites ont facilement dépassé les quatre degrés. Lundi on attend 7°C, quand en temps normal, la moyenne du mois de décembre est de -6, ce qui est généralement synonyme d'une épaisse couche de neige, pour l'instant désespéramment absente.

Rhododendron, perce-neige, crocus et autres hellébores, au jardin botanique de l'université de Moscou, des plantes annonçant l'arrivée du printemps sont déjà en fleurs, trois mois, si ce n'est plus, avant la période habituelle. «Un grand nombre de fleurs ont éclos au même moment. Je n'ai jamais vu ça», raconte Anton Doubeniouk, jardinier en chef de ce lieu rassemblant des centaines d'espèces dans le centre de la capitale.

Moscow: a main weather station has recorded the temperature of 5.4C on Dec 18 2019 • the warmest seen in December in over a century pic.twitter.com/n5f2wVgYnk

L'annonce des floraisons précoces, causées par cette vague de chaleur, a attiré des visiteurs plutôt partagés sur les bienfaits de cet avant-goût du printemps. «J'aime ce temps car c'est un hiver européen normal. Et quand les fleurs éclosent, cela fait du bien au moral», se réjouit Svetlana Zolotoukhina, une retraitée de passage.

«Moi je veux de la neige car elle protège les plantes en hiver», affirme de son côté Svetlana Gribkova, une autre visiteuse, botaniste de formation, qui regrette une situation «anormale».

Selon Rosguidromet, l'agence météo russe, la mégapole de 12 millions d'habitants devrait connaître son année la plus chaude depuis le début des relevés, il y a 150 ans. «Seul le mois de juillet a été légèrement en dessous des normales de saison», affirme un météorologue. Il évoque un mois de décembre «très chaud», pratiquement dix degrés au-dessus des températures moyennes.

D'après l'expert, le phénomène s'explique à la fois par des cyclones passagers venu de l'Atlantique et le changement climatique auquel, selon lui, il est difficile de donner une explication.

Been moaning about the lack of snow in Moscow for the past few weeks. Now we’ve put a piece together on the city’s impending 133-year temperature high... https://t.co/p2HKcRlkRZ