Un accord met fin au «shutdown» américain

Donald Trump et ses adversaires viennent de parvenir à un accord, selon le Washington Post. Le «shutdown», qui paralysait l'économie américaine depuis plus d'un mois, est à présent terminé. Le différend qui oppose le président républicain et les démocrates n'est toutefois pas réglé. Trump veut 5,7 milliards de dollars pour construire un mur à la frontière avec le Mexique, les démocrates ne veulent pas en entendre parler.

Le nouveau budget qui vise à financier les institutions paralysées pendant trois semaines ne concerne pas la construction du mur.

+++ Plus d'informations dans quelques minutes +++

(L'essentiel)