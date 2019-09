«Tout était si normal... et elles ne sont juste plus là»

Les secouristes ont repêché 33 corps après l'incendie qui a ravagé un bateau de plongée sous-marine, lundi au large des côtes de Californie. Trois sœurs qui fêtaient l'anniversaire de leur papa figurent parmi les victimes: Evan, Nicole et Angela Quitasol profitaient du Labor Day avec leur père Michael et leur belle-mère quand le feu s'est déclaré, selon le Los Angeles Times. Aucun membre de cette famille n'a survécu.

Fundraiser for Quitasol family at Mexican Heritage Center in Stockton Friday and Saturday. pic.twitter.com/35R8BtRu9Z— Rich Ibarra (@CapRadioIbarra) September 4, 2019

Il y a encore deux semaines, les trois jeunes femmes participaient au mariage du quatrième membre de la fratrie, Evita. «Le 17 août, mes sœurs étaient à mon mariage. Angela était ma demoiselle d'honneur. Elle m'a chanté une chanson en guise de discours. Tout était si normal... Et maintenant elles ne sont juste plus là», confie la jeune femme à BuzzFeed. Mardi, Susana Rosas avait écrit sur Facebook que ses trois filles, leur père et leur belle-mère avaient probablement péri dans l'incendie.

«Evan, Nicole et Angela étaient les personnes les plus gentilles, les plus aimantes que j'aie jamais rencontrées. Et je ne dis pas ça parce qu'elles sont de ma famille», a réagi Chris Rosas, leur beau-père. Angela, 28 ans, était prof de sciences dans une école primaire de Stockton (Californie). Evan, la plus âgée, travaillait comme infirmière dans un hôpital de la ville. Quant à Nicole, 31 ans, elle était employée dans un bar de Coronado.

#Happening now San Diego resident, Nicole Quitasol is remembered by friends and family. She is one of five family members presumed dead after fire sank the dive boat Conception off the Channel Islands #NBC7 at 11 pic.twitter.com/7gPX8696Z8— Dave Summers (@DaveSummersNBC7) September 4, 2019

Leur papa était fan de plongée sous-marine et sa sortie du Labor Day était devenue une tradition annuelle. «Il est monté sur ce bateau plusieurs fois, tellement de fois... avec cette compagnie et ce bateau. Nous avons tant de souvenirs de ces sorties», a confié à KTXL Dominic Selga, son beau-fils. «Il rêvait de refaire de la plongée. Quand lui et ma maman se sont mis ensemble, ils voulaient commencer à vivre davantage pour eux», a-t-il ajouté.

Scott Chan, professeur de physique à l'American High School, et sa fille Kendra, biologiste marine, ont également péri dans l'incendie. Ils étaient passionnés de nature et de plongée.

Such heartbreak. A father & daughter from #LosAltos among those on board the Conception. 59 y/o Scott Chan was a teacher at American High School in #Fremont. He was with his 26 y/o daughter Kendra. Chan's wife shared these pictures & said the two bonded over diving #ktvu 10/11p pic.twitter.com/fTYHGPpUJV— Azenith Smith (@AzenithKTVU) September 4, 2019

Vicki Moore partageait la vie de Scott depuis 35 ans. De leur union était née Kendra, il y a 26 ans. «On ne s'attend pas à voir mourir son enfant. Je peux à peine parler de mon mari, mais franchement, c'est encore plus dur quand c'est votre propre enfant», a-t-elle confié à KTVU. Sur Facebook, le petit frère de Kendra lui a rendu hommage: «Toi et ton amour pour le monde extérieur et le monde sous-marin me manqueront. Repose en paix».

