L'EI ciblerait désormais les jeunes femmes

Le jihadisme accorde désormais plus d'importance au rôle des jeunes femmes nées autour des années 2000, qui constituent la nouvelle cible de la propagande du groupe État islamique (EI), selon Europol. L'agence européenne de coopération entre les polices criminelles, basée à La Haye, a dressé lors de la publication d'un rapport un portrait robot des femmes visées par la communication du groupe Ei, à la recherche de recrues après la chute en mars de son dernier bastion.

«La propagande de l'EI est axée sur les femmes âgées de 16 à 25 ans, un groupe plus vulnérable à ces activités et qui ont accès aux réseaux sociaux. L'Etat islamique s'est adapté à la nouvelle cible», a déclaré Manuel Navarette, directeur du Centre européen de lutte contre le terrorisme (ECTC) d'Europol. Très présent sur Internet, l'EI cible particulièrement les jeunes femmes. Les femmes ont obtenu un rôle bien plus actif, tout en gardant la responsabilité de la tenue du foyer, de la garde des enfants et du bien-être des époux, indique le rapport.

Lorsque l'EI a commencé à perdre du terrain, l'organisation «a commencé à demander aux femmes de prendre un rôle différent, d'assister en tant que médecin ou d'une manière différente, pas seulement en tant que femme au foyer traditionnelle», a expliqué M. Navarette. Suite à la chute en mars du califat de l'EI, le groupe est resté actif dans plusieurs pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie, et continue d'être présent sur Internet.

(L'essentiel/afp)