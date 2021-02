Froid au Texas: les responsables sautent

Le départ de Sally Talberg, à la tête de l’Electric Reliability Council of Texas (Ercot), a été confirmé par un communiqué des autorités du grand État du Sud, connu pour être le poumon énergétique des États-Unis.

Des millions de Texans ont été privés d’électricité et d’eau potable la semaine dernière lorsque leur État habitué à des températures plus douces a soudainement été frappé par une vague de froid polaire. Cet épisode climatique extrême, qui a fait des ravages à travers le sud et le centre des États-Unis, a coûté la vie à au moins 70 personnes, selon les médias américains.

Face au retentissant scandale - comment le Texas, premier producteur de pétrole et de gaz naturel du pays, pouvait-il se retrouver plongé dans une telle crise? - le gouverneur de l’État avait lui même appelé à la démission les dirigeants de l’Ercot. «Tandis que les Texans avaient cruellement besoin d’électricité, Ercot a failli dans sa mission», avait résumé Greg Abbott.

(L'essentiel/afp)