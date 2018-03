Un nouveau colis piégé a fait deux blessés au Texas

Cette nouvelle explosion est survenue dimanche soir, à peine quelques heures après un nouvel appel à se rendre lancé par la police à l'auteur ou aux auteurs des précédentes attaques qui avaient fait deux morts et deux blessés. La police a précisé travailler sur l'hypothèse selon laquelle l'attaque de dimanche est liée aux trois explosions antérieures, qui ont fait deux morts et deux blessés dans cette ville universitaire du sud des États-Unis.

Les enquêteurs suivent la piste de crimes racistes pour les trois premières explosions, toutes les victimes étant noires ou hispaniques. Le service des urgences médicales locales a annoncé sur Twitter avoir transporté à l'hôpital deux hommes sérieusement blessés, âgés chacun d'une vingtaine d'années, après des informations faisant état d'une explosion vers 20h30. Selon le chef de la police d'Austin, Brian Manley, les deux victimes étaient à vélo lorsqu'un colis suspect placé sur le bord de la route a détoné.

Quartier familial

Il est «très possible» que l'engin ait été «déclenché par quelqu'un qui a manipulé, donné un coup de pied ou est entré en contact avec un fil détonateur», a-t-il dit. «Cela change la donne», a poursuivi le responsable policier. «Nous devons dorénavant relever notre niveau de vigilance et faire attention à tout engin suspect, qu'il s'agisse d'un paquet, d'un sac ou d'un sac à dos, quoi que ce soit qui ne semble pas à sa place».

«C'était assez fort pour qu'on l'entende depuis chez nous, malgré les fenêtres et la porte fermées», a raconté sur CNN un habitant vivant à quelque 800 mètres du lieu de l'explosion, Stan Malachowski. «C'est un quartier tranquille, une quartier familial. C'est inquiétant.» La police a appelé les habitants du quartier à rester chez eux jusqu'à lundi matin, le temps de pouvoir sécuriser le quartier. Elle n'a pas fourni de précisions sur les deux blessés.

Explosifs artisanaux

Les précédents colis piégés ont tué deux Afro-Américains, un homme de 39 ans le 2 mars et un jeune homme de 17 ans le 12 mars. Cette dernière explosion avait également blessé une femme. Plus tard le 12 mars, un autre colis piégé avait grièvement blessé une femme hispanique âgée de 72 ans. La police a d'autre part relevé une trame commune entre les trois premières attaques: à chaque fois, les colis ont été laissés directement en personne et non pas livrés par la poste et les engins explosifs étaient fabriqués avec des éléments ménagers disponibles en quincaillerie.

Quelques heures avant l'explosion, la police avait annoncé dimanche que la récompense offerte pour toute information susceptible de conduire à une arrestation avait été augmentée, à 115 000 dollars. Des centaines d'enquêteurs travaillent sur cette affaire, y compris des experts du FBI (Federal Bureau of Investigation) et du Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms (ATF). Deux des quatre explosions ont coïncidé avec le grand festival culturel SXSW, qui se tenait du 9 au 18 mars, attirant 500 000 personnes dont de nombreuses célébrités dans cette ville de deux millions d'habitants.

