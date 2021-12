Il fera 110 ans de prison pour un accident mortel

Plus de 4,5 millions de personnes, dont Kim Kardashian, demandaient mercredi la clémence pour un jeune chauffeur de camion, condamné à 110 ans de prison pour avoir accidentellement tué quatre personnes dans l’État du Colorado, lorsque ses freins ont lâché dans une descente. Le juge Bruce Jones, qui a mené le procès du chauffeur, a déclaré, en rendant son jugement la semaine dernière, que «s’il en avait eu le pouvoir», il n’aurait pas prononcé une sanction aussi sévère. Mais les lois du Colorado contraignaient mécaniquement le juge à cumuler les peines de prison correspondant aux charges dont Rogel Aguilera-Mederos a été reconnu coupable par un jury: 27 au total, dont certaines relevant aux yeux du droit local du «crime violent».

Pour Rogel Aguilera-Mederos, le drame survenu le 25 avril 2019 non loin de Denver est bien un accident. Il circulait ce jour-là sur une autoroute à bord d’un semi-remorque chargé de bois, lorsque ses freins ont, selon lui, lâché dans une descente. Il avait fini sa course à plus de 130 km/h dans des véhicules qui étaient immobilisés par un accident. Le carambolage impliquait au total 28 véhicules, dont certains s’étaient embrasés sous le choc. Quatre personnes avaient péri et six autres avaient été blessées.

L’accusation a notamment reproché au chauffeur des négligences et des choix désastreux durant sa course folle. Selon les services du procureur, le jeune homme aurait notamment pu engager son camion sur une voie de détresse spécialement conçue pour les arrêts d’urgence, mais a choisi de rester sur l’autoroute, au milieu de la circulation.

Another shocking part of the case is this post by the prosecutor after his conviction. Four people died in this tragic accident. Rogel has a life sentence for the accident, which will not only destroy his life, but it will also impact his wife and son’s life. pic.twitter.com/xrYSqL2IvM