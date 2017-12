Le plus gros hydravion du monde est chinois

Surnommé «Kunlong» selon l'agence officielle Chine nouvelle, l'AG600 est doté de quatre turbopropulseurs et est censé pouvoir rester 12 heures dans les airs. Il peut embarquer 50 personnes. «Ce vol inaugural réussi fait de la Chine un des rares pays au monde capable de construire de larges avions amphibies», a déclaré à l'agence l'ingénieur en chef Huang Lingcai.

L'hydravion possède des applications militaires mais est destiné à la lutte contre les feux de forêt et le sauvetage en mer. Dix-sept exemplaires en ont été commandés à la Corporation chinoise de l'industrie de l'aviation (CCIA), contrôlée par l'État, selon les médias officiels.

China's first large amphibious aircraft #AG600 makes maiden flight in Zhuhai, S China's Guangdong. pic.twitter.com/iDywuU7utI– China Xinhua News (@XHNews) 24 décembre 2017

Il avoisine la taille d'un Boeing 737 et est largement plus grand que tous les autres appareils conçus pour se poser sur l'eau et en décoller, avait déclaré le directeur général adjoint de la CCIA, Geng Ruguang, cité par l'agence. L'envergure de ses ailes est toutefois considérablement plus petite que celle du H-4 Hercules, un hydravion surdimensionné conçu dans les années 1940 pour transporter les troupes alliées. Cet appareil est considéré comme le plus gros jamais construit bien qu'il n'ait volé qu'une seule fois, en 1947.

L'AG600 pourrait du fait de ses capacités être utilisé par la Chine dans le cadre de ses projets dans les secteurs maritimes disputés de la mer de Chine méridionale, revendiquée en quasi totalité par Pékin. «Sa portée opérationnelle de 4.500 km et sa capacité à amerrir est propice à son déploiement sur les îles artificielles chinoises», a observé James Char, analyste à l'Université technologique Nanyang de Singapour.

La Chine cherche à réduire sa dépendance envers les constructeurs étrangers comme l'américain Boeing et l'européen Airbus. En juin 2016, l'avion régional chinois ARJ21 a effectué son premier vol commercial, point culminant d'un programme aéronautique lancé il y a 15 ans et destiné à doter la Chine d'un avionneur crédible.

China's large scale land and sea plane AG600 took maiden flight today in Zhuhai, Guangdong Province pic.twitter.com/tPSiWHLVGM– ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 24 décembre 2017

(L'essentiel/AFP)