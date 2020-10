Se sentant menacé, un chauffeur tire sur l’autoroute

Une scène digne du Far West en Floride, pourtant situé sur la côte est. Marco Mazzetta, a posté des images de sa dashcam le montrant tirer avec une arme à feu sur un autre automobiliste à travers son pare-brise. Les deux hommes s’étaient préalablement «battus» avec leur véhicule sur cette autoroute très fréquentée le 23 septembre dernier, relève le New York Post.

«Je ne suis pas fan des armes à feu mais je ne suis pas fan non plus de me faire tirer dessus. Je sais que cette vidéo ne capture pas mes moments les plus intelligents, mais j'espère que tout criminel idiot avec une arme à feu réfléchira à deux fois avant de charger, de brandir et de pointer son arme à feu sur quelqu'un pour une infraction au code de la route », a justifié le Floridien sur son compte YouTube .

«Cela aurait pu vraiment dégénérer»

Les images de l’intérieur du véhicule montrent l'autre automobiliste conduisant de manière agressive près de Mazzetta, ce qui l'a poussé à freiner. L'automobiliste aurait ensuite accéléré et pointé un pistolet sur le jeune homme. Par peur d'être abattu, Mazzetta, a alors tiré plusieurs balles par la fenêtre de sa voiture en direction de l'autre conducteur. Sur les images, son passager semble sous le choc.

La police locale a mis en garde contre le dangers des «batailles» entre conducteurs sur la route. «Beaucoup de gens ont des armes dans leur voiture. Cela aurait pu vraiment dégénérer avec quelqu'un qui se fait tirer dessus et qui aurait pu mourir», a déclaré la porte-parole de la Florida Highway Patrol. Une enquête a été ouverte sur ce rodéo autoroutier.

