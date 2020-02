Un meurtre insoutenable, puis l'horreur en une

Yo si censuré la foto...Pero es asqueroso y lamentable, que el pinche amarillismo de periódicos como Pásala y La Prensa destaque el cadáver de Ingrid en la portada y que si censuren al asesino????????‍♀️así de jodida esta nuestra sociedad ???? #JusticiaParaIngrid #IngridEscamilla #NiUnaMás pic.twitter.com/0RWg7H1NIv— •cí ѕcez• (@PakoySandra) February 11, 2020

Le meurtre effroyable d'Ingrid Escamilla Vargas, 25 ans, soulève une vague de colère au Mexique. Un homme de 46 ans a avoué avoir tué, dépecé et démembré sa jeune épouse, avant de jeter certains de ses restes dans les toilettes. Le crime est survenu le week-end dernier dans un appartement du nord de Mexico. Des images montrant l'arrestation du quadragénaire, torse nu et le corps ensanglanté, ont largement été diffusées dans la presse locale et les réseaux sociaux.

Erik Francisco Robledo a expliqué aux enquêteurs qu'il avait consommé de la drogue avant de commencer à se disputer avec sa femme, écrit le Daily Mail. Objet de la prise de bec: son penchant pour la boisson. Selon le suspect, sa jeune épouse s'est alors emparée d'un couteau et a menacé de le tuer. Il l'aurait alors défiée, et Ingrid aurait poignardé son mari à trois reprises. D'après son témoignage, c'est à ce moment-là que Robledo a pris l'arme des mains de la jeune femme et l'a enfoncée dans sa gorge. Un geste fatal.

Une vision cauchemardesque

Durant son interrogatoire, le quadragénaire a livré une description insoutenable des événements qui ont suivi le meurtre. Il a notamment raconté avoir dépecé sa femme de la tête aux genoux et lui avoir retiré les intestins, les yeux et d'autres organes. Par honte d'avoir tué son épouse, Robledo aurait ensuite tenté de camoufler le crime en évacuant certains de ses restes par les toilettes. Mais dans la foulée, il a appelé son ex-femme pour lui avouer son acte. À leur arrivée sur place, les forces de l'ordre se sont retrouvées face à une vision cauchemardesque.

Comble de l'horreur: des photos du corps dépecé d'Ingrid ont fuité et se sont retrouvées en une de Pasala, un tabloïd mexicain. Cette publication a profondément choqué les habitants, et des manifestants se sont rassemblés mardi pour crier leur colère. «Le Mexique est confronté à un énorme défi en ce qui concerne la violence contre les femmes. Nous invitons les médias à travailler avec rigueur et professionnalisme», a notamment réagi l'Institut National pour les Femmes dans un communiqué. De son côté, le bureau du procureur de Mexico a ouvert une enquête pour tenter de déterminer l'origine de ces fuites.

Mardi, le procureur a fait savoir qu'il allait requérir la peine maximale contre Robledo. Selon les médias locaux, la victime avait porté plainte pour violences conjugales il y a quelques mois, mais avait fait machine arrière.

????Ingrid Escamilla Vargas, tenía 25 años y fue asesinada la madrugada de ayer por su esposo, Erick Francisco Robledo Rosas, Ingeniero Civil de 46 años.????Aqui el video confesando el crimen. pic.twitter.com/N5vZtA6dlr— Oaxaca en Llamas (@oaxacaenllamas) February 11, 2020

Yo si censuré la foto...Pero es asqueroso y lamentable, que el pinche amarillismo de periódicos como Pásala y La Prensa destaque el cadáver de Ingrid en la portada y que si censuren al asesino????????‍♀️así de jodida esta nuestra sociedad ???? #JusticiaParaIngrid #IngridEscamilla #NiUnaMás pic.twitter.com/0RWg7H1NIv— •cí ѕcez• (@PakoySandra) February 11, 2020

(L'essentiel/joc)