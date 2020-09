Berlin dit avoir la preuve que Navalny a été empoisonné

Les examens médicaux pratiqués sur Alexeï Navalny par un laboratoire de l’armée allemande apportent la «preuve sans équivoque» que l’opposant russe a été victime d’un empoisonnement «par un agent neurotoxique de type Novitchok», a annoncé mercredi, le gouvernement allemand.

Cet agent toxique avait déjà été utilisé contre l’ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia en 2018 en Angleterre selon les autorités britanniques, une affaire qui a provoqué une crise diplomatique entre Londres et Moscou. Le gouvernement allemand, qui «condamne cette attaque dans les termes les plus fermes», demande d’ores et déjà à la Russie des éclaircissements «urgents» sur cet empoisonnement, ajoute-t-il dans un communiqué.

Acte «choquant»

Un laboratoire des forces armées allemandes a effectué des examens sur Alexeï Navalny, hospitalisé à Berlin, après avoir été victime d’un empoisonnement en Russie.

Ces tests ont apporté la «preuve sans équivoque de l’existence d’un agent chimique neurotoxique de type Novitchok», a révélé le gouvernement allemand. «Il est choquant qu’Alexeï Navalny ait été victime d’une attaque avec un agent chimique neurotoxique en Russie», juge le gouvernement. «Le ministère des Affaires étrangères informera l’ambassadeur russe des résultats de l’enquête», prévient le gouvernement.

«Réponse commune»

L’Allemagne va en outre tenir informés «ses partenaires de l’Union européenne et de l’OTAN des résultats de l’enquête», poursuit-il. «Elle discutera d’une réponse commune appropriée avec ses partenaires à la lumière de la déclaration russe».

Le gouvernement allemand prévoit aussi de «prendre contact avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC)", les agents de type Novitchok étant interdits par cette organisation. «Nous espérons un rétablissement complet à M. Navalny», conclut-il.

Principal opposant au pouvoir du président Vladimir Poutine, auteur de publications dénonçant la corruption des élites russes qui sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny a été transféré, fin août, de Sibérie à Berlin.

(L'essentiel/afp)