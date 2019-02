Déguisé en husky noir et blanc, il viole son chien

Un Américain de 20 ans a été arrêté lundi en Floride et mis en examen pour cruauté sur animaux. La police du comté de Pinellas avait ouvert une enquête au mois de janvier après avoir été informée de l'existence d'une vidéo et de photos zoophiles circulant sur internet. Les images montraient Christian Nichols, portant «un costume de husky noir et blanc», agresser sexuellement son husky sibérien, rapporte 7 News.

«Il a utilisé son pénis et plusieurs sextoys en forme de pénis pour avoir un rapport sexuel inapproprié» avec l'animal, décrit le bureau du shérif. Dans cette vidéo, le chien nommé Ember était «manifestement en détresse», selon la police. Au moment où le chien a tenté de s'enfuir, le jeune homme s'est servi d'un sextoy pour le frapper.

Interrogé, Nichols a avoué avoir tourné cette vidéo, qu'il a ensuite postée sur le web. D'autres charges pourraient encore être retenues contre lui. Le husky maltraité et un autre chien qui se trouvait aussi au domicile de l'Américain ont été pris en charge par les services animaliers du comté.

(L'essentiel/joc)