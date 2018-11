La neige a fait le bonheur de ces petits réfugiés

Vêtus de grosses doudounes, deux petits enfants lèvent des yeux émerveillés au ciel et se mettent à danser de joie sous la neige du Canada. Ces images ont publiées sur les réseaux sociaux par Rebecca Davis, une militante oeuvrant pour The Ripple Refugee Project, un programme de parrainage privé destiné aux réfugiés. Et le bonheur de ces deux petits Erythréens a fait fondre des millions d'internautes, remontant jusqu'au Premier ministre canadien Justin Trudeau.

«Magnifique. Il ne reste plus qu'à les convaincre que déneiger, c'est marrant, et ils seront prêts! Merci pour tout ce que vous faites, Rebecca. Bienvenue au Canada», a-t-il commenté sur Twitter.

Amazing - now convince them that shoveling is fun and you're all set. Thank you for everything you do, Rebecca. #WelcomeToCanada https://t.co/MBnw88JYtT— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 12 novembre 2018

Les deux enfants de 7 et 5 ans sont arrivés dans le pays à la feuille d'érable jeudi dernier, avec leur maman et deux de leurs autres frères et sœurs. «Leur mère a fui la guerre et a vécu dans un camp de réfugiés au Soudan jusqu'à jeudi dernier. Maintenant, ils vont construire leur vie à Toronto», a expliqué Rebecca Davis à une internaute qui s'inquiétait du sort des parents des petits.

Their mother is, and two other siblings. Mum fled the war and has been in a refugee camp in Sudan until... just last Thursday. Now their making their home in Toronto. x— Rebecca Davies (@RebsD) 12 novembre 2018

(L'essentiel/joc)