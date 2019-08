Énormes explosions d'un dépôt de munitions

«L'incendie (...) a été complètement maîtrisé. Il n'y a plus de foyers de combustion», a indiqué le ministère russe de la Défense, dans un communiqué cité par l'agence publique TASS, ajoutant que les détonations avaient cessé quelques heures auparavant.

Les explosions avaient éclaté vingt-deux heures plus tôt lundi dans un dépôt d'obus d'une unité militaire stationnée près de la ville d'Atchinsk, dans la région de Krasnoïarsk, à 4 000 kilomètres à l'est de Moscou. Sur les réseaux sociaux, des photos et vidéos publiées par des témoins montrent un immense panache de fumée s'échappant du dépôt avec des déflagrations.

Une erreur humaine

Selon le gouverneur de la région, Alexandre Ouss, une personne est portée disparue et douze autres ont reçu des blessures sans gravité. D'après les autorités locales, 9 500 habitants ont été évacués dans un rayon de 15 kilomètres autour de la catastrophe. L'état d'urgence a été décrété.

L'armée russe a indiqué avoir déployé sur place dix avions bombardiers d'eau, cinq hélicoptères et avoir envoyé plus de 70 démineurs de Moscou. «La cause la plus probable (de l'explosion) est une erreur humaine», a affirmé le vice-ministre de la Défense russe, Dmitri Boulgakov, lors d'une conférence de presse.

Les explosions dans des dépôts de munitions sont fréquentes en ex-URSS, souvent dues à des négligences et au manque d'entretien des immenses stocks d'armes datant de la Guerre froide. Selon le site d'information locale Tayga.ru, l'entrepôt ne respectait pas les règles anti-incendie, faute de financement.

(L'essentiel/afp)