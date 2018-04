La femme et les filles du boss font scandale

Le président de Korean Air, Cho Yang-ho, a présenté dimanche des excuses pour le comportement «immature» de ses filles. Sa cadette, Cho Hyun-min, 36 ans, cadre du département marketing de Korean Air, vient d'être suspendue de ses fonctions après avoir été accusée d'avoir le mois dernier jeté de l'eau au visage du gérant d'une agence publicitaire lors d'une réunion parce qu'elle n'aimait pas une de ses réponses.

Son aînée, Cho Hyun-Ah avait provoqué un scandale il y a 4 ans quand, mécontente de la manière dont lui avaient été servies à bord des noix de macadamia qu'elle n'avait pas demandées, elle avait fait agenouiller le chef de cabine pour qu’il s’excuse et l'avait frappé avec un manuel de bord. Condamnée en appel à 10 mois de prison avec sursis, après avoir passé six mois en détention, la jeune femme avait retrouvé un poste de dirigeant au sein de la filiale hôtelière de la compagnie.

Violences

Après les filles, la mère: lundi, la police sud-coréenne a annoncé qu'elle enquêtait sur des soupçons de violences perpétrées par Lee Myung-hee. Des médias ont accusé la sexagénaire de toute une série d'abus commis contre des employés de Korean Air mais aussi des ouvriers rénovant sa maison, parlant de hurlements, d'imprécations, de gifles et de coups de pied. «Nous avons ouvert une enquête préliminaire sur des soupçons selon lesquels Mme Lee aurait commis des violences physiques et verbales contre plusieurs personnes», a déclaré un responsable policier non identifié, cité par l'agence sud-coréenne Yonhap.

Des maisons de la famille Cho ont par ailleurs fait l'objet de perquisitions des douanes en raison d'informations de presse selon lesquelles elle aurait passé illégalement des alcools chers et des objets de luxe dans des vols de Korean Air pour échapper aux taxes.

Lee Myung-hee est accusée de violences et de fraudes

