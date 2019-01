Les stars chinoises payent une note salée aux impôts

Artikel per Mail weiterempfehlen

«A la fin 2018, 11,75 milliards de yuans de taxes avaient été déclarés, et 11,53 milliards de yuans (1,49 milliard d'euros) ont été saisies», a indiqué mardi dans un communiqué l'Administration fiscale.

Une campagne visant les fraudes fiscales dans le milieu chinois du cinéma et de la télévision avait été lancée en 2018 suite à des accusations émises par un ex-présentateur de la télévision publique à l'encontre de Fan Bingbing, l'une des actrices les mieux payées du pays.

Le scandale avait rendu public un système de «double contrat» : l'un destiné à être présenté aux autorités fiscales, et l'autre avec un cachet bien plus élevé, gardé secret pour éviter une imposition trop lourde.

Examen de conscience

Dans la foulée, les autorités avaient ordonné en octobre aux personnes et entreprises incriminées de mener «un auto-examen et une auto-correction» de leurs pratiques fiscales depuis 2016. Elles avaient deux mois pour régulariser leur situation en payant leur dû. Les contribuables visés ont désormais promis «d'avoir désormais un rôle exemplaire dans le respect de leurs obligations civiques et dans la défense de la morale publique», précise la note.

(L'essentiel/afp)