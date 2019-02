L'incendie du musée de Rio n'a pas tout détruit

Les paléontologues et archéologues du Musée national de Rio parti en fumée en septembre ont annoncé mardi avoir réussi à sauver une «quantité significative» des pièces historiques des décombres du plus grand musée d'histoire naturelle d'Amérique latine. «Il est encore difficile d'établir» combien de pièces auront pu être récupérées au total, mais «il y en a une quantité significative qui a pu l'être», a déclaré Claudia Carvalho, archéologue qui coordonne la récupération des pièces, lors d'une conférence de presse.

C'était la première fois que la presse était autorisée à pénétrer à l'intérieur de l'édifice de l'ancien palais impérial dont l'incendie, le 2 décembre, avait profondément choqué au Brésil et à l'étranger. Neuf heures par jour, et six jours par semaine, des dizaines d'anthropologues, d'archéologues et de paléontologues fouillent minutieusement des montagnes de débris, de structures métalliques et des parois carbonisées du bâtiment dont il ne reste guère plus que les murs. À ce jour, quelque 2 000 pièces complètes ou fragments d'une même pièce ont été retrouvés, a expliqué le directeur du musée bicentenaire, Alexander Kellner, qui s'est dit agréablement surpris.

Plus que prévu

«Avec le succès des recherches nous sommes face à un problème agréable: nous avons besoin de bien plus de conteneurs car nous n'avons plus d'espace» pour stocker les pièces retrouvées, a dit M. Kellner. Le Musée pourrait «rapidement» exposer les objets retrouvés, a-t-il dit sans fournir de précisions. Entre les reliques récupérées ces derniers mois figurent des fragments de Luzia, fossile humain de 12 000 ans, le plus ancien du Brésil, considéré comme le joyau du Musée national.

Ont également été récupérés la météorite Bendego, une masse de fer et de nickel de cinq tonnes dont la composition et la taille lui ont permis de résister aux flammes, et des fragments de Maxakalisaurus topai, un dinosaure herbivore de 13 mètres de long dont le squelette avait été découvert dans l'État du Minas Gerais (sud-est). Ces recherches minutieuses devraient se poursuivre toute l'année, tandis que la reconstruction du Musée, situé dans le parc de Boa Vista, dans le nord de Rio, est à l'étude. La police fédérale poursuit toujours son enquête sur les causes de cet incendie du musée aux 20 millions de pièces.

(L'essentiel/afp)