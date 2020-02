Voici comment la police chinoise attrape les malades

Une équipe des forces spéciales chinoises s'est entraînée à maîtriser des personnes atteintes du coronavirus lors d'un incident fictif survenu à un poste de contrôle officiel le 21 février dernier.

Le lieu se trouve dans la province de Henan, voisine de Hubei, qui sont au centre de l'épidémie de coronavirus Covid-19. Dans une vidéo publiée sur Weibo et TikTok par les autorités ont peut voir un conducteur portant un masque être interrogé et contrôlé par la police.

Mais au moment où l'un des agents lui ordonne de sortir du véhicule, l'homme tente de s'enfuir. Mal lui en a pris, car sa course a rapidement été arrêtée par une camionnette de la police qui s'est mise en travers de la route et le récalcitrant est entouré et pêché par des agents portant des boucliers antiémeute et des uniformes sur lesquels est écrit SWAT en anglais.

(L'essentiel/utes)