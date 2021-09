Au moins 125 civils tués par des rebelles tigréens

Des rebelles tigréens ont tué au moins 125 civils début septembre dans un village de l’Amhara, région du nord de l’Éthiopie gagnée ces derniers mois par le conflit qui fait rage au Tigré voisin, ont affirmé mercredi à l’AFP des médecins locaux. «Il y a eu 125 morts dans le village de Chenna. J’ai vu le charnier moi-même», a déclaré à l’AFP Mulugeta Melesa, chef de l’hôpital de la ville voisine de Dabat, située à 25 kilomètres de Chenna. Les habitants «cherchent toujours des cadavres dans les environs» et «le décompte est toujours en cours», a-t-il ajouté.

Le nord de l’Éthiopie est le théâtre de violents combats depuis novembre, lorsque le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l’armée au Tigré pour destituer les autorités régionales dissidentes, issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Blessures par balles

Les habitants de Chenna ont raconté que les forces pro-TPLF contrôlaient le village fin août avant que n’éclatent début septembre des combats avec les troupes pro-gouvernementales, a expliqué à l’AFP Sewunet Wubalem, administrateur du district de Dabat.

Les rebelles ont abattu des civils pendant plusieurs jours début septembre avant de battre en retraite, a-t-il indiqué. Certains des blessés ont été transportés à l’hôpital universitaire de la ville de Gondar. «Les cadavres n’arrivent pas ici, mais il y a des civils blessés ici», a déclaré Ashenafi Tazebew, directeur adjoint de l’hôpital de Gondar.

«Nous avons reçu près de 35 civils, mais je ne suis pas sûr qu’ils soient tous des victimes du massacre de Chenna. La plupart d’entre eux ont des blessures par balle», a-t-il déclaré. «Pour certains d’entre eux, leurs familles ont été tuées et ils demandent à se rendre aux funérailles», même s’ils ont besoin de soins, a-t-il ajouté.

Une situation humanitaire catastrophique

Le gouvernement d’Abiy Ahmed et le TPLF se rejettent la responsabilité de la situation humanitaire catastrophique dans le Nord de l’Éthiopie. Selon l’ONU, au moins 400 000 personnes vivent dans des conditions proches de la famine au Tigré et en Afar et l’Amhara, 1,7 million de personnes sont confrontées à la faim.

Les dirigeants du TPLF, qui accusent Addis Abeba d’imposer un blocus de la région depuis qu’ils en ont repris le contrôle, ont affirmé lundi soir que 150 personnes étaient mortes de faim en août et averti qu’un million «risquaient une famine mortelle s’ils étaient privés d’une aide vitale dans les prochains jours». Ces chiffres ne peuvent être vérifiés de manière indépendante.

