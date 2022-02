Le crash d’un avion de combat fait trois morts

Un avion de combat de l’armée iranienne s’est écrasé lundi sur un quartier résidentiel de Tabriz, dans le nord-ouest du pays, faisant trois morts dont deux membres d’équipage, a rapporté la télévision d’Etat.

تصاویری از تلاش آتش نشانان برای مهار آتش سوزی ناشی از سقوط هواپیمای جنگنده در تبریز#ایران pic.twitter.com/8zSiztLH24 — تلویزیون ایران آزادی (@IranAzad_TV) February 21, 2022

Le chef du Croissant rouge de Tabriz a précisé que l’appareil avait percuté le mur d’une école tuant les deux membres de l’équipage et un habitant du quartier résidentiel.

#BREAKING Three killed in a warplane crash near sports hall and school in Tabriz: #Iran state tv pic.twitter.com/5TVOGNW7oZ — Guy Elster (@guyelster) February 21, 2022

L’école était fermé en raison du Covid

Un avion d’entraînement F-5 s’est écrasé vers 09h00 (05h30 GMT) à Monajam, un quartier du centre de la ville, a annoncé pour sa part le directeur du centre de gestion de crises dans la province Azerbaïdjan-Oriental, Mohammad-Bagher Honarvar sur le site de la télévision d’Etat. «Heureusement, l’école était fermée à cause de la pandémie du Covid-19», a-t-il précisé. L’accidentt fait objet d’une enquête, a indiqué la télévison d’Etat.

L’agence officielle Irna a publié une courte vidéo montrant des pompiers en train d’éteindre le feu sur le lieu du crash. L’armée de l’air iranienne est équipée essentiellement d’avions de combat russes Mig et Sukhoï datant de l’époque soviétique, de quelques appareils chinois, et de F4 et F5 américains d’avant la révolution islamique de 1979. Ces dernières années, le pays a fabriqué des avions de combat Azarakhsh, une version du F-5.

???????? — UPDATE: 3 dead after an Iranian fighter jet crashed in the region of Tabriz, according to reports.



pic.twitter.com/QPAw4qY3js — Belaaz News (@TheBelaaz) February 21, 2022

