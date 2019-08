Le Brésil refuse l'aide du G7 pour l'Amazonie

Le Brésil a rejeté lundi l'aide proposée par les pays du G7 pour combattre les feux en Amazonie, a annoncé un haut dirigeant. «Nous remercions le G7 pour son offre d'aide, mais ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l'Europe», a indiqué Onyx Lorenzoni, chef de cabinet du président Jair Bolsonaro, sur un blog du portail d'information G1.

Les incendies «sous contrôle»



Le ministre brésilien de la Défense a affirmé lundi que les incendies en Amazonie étaient «sous contrôle», après le déploiement de plus de 2 500 militaires et des pluies signalées dans plusieurs des régions concernées. La situation «a été un peu exagérée», a ajouté Fernando Azevedo e Silva, qui a expliqué que le Brésil avait connu certaines années des «pics d'incendies beaucoup plus graves».

Le président français Emmanuel Macron avait annoncé une aide de 20 millions de dollars du G7 aux pays d'Amazonie. «Macron n'arrive même pas à éviter un incendie prévisible dans une église qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, et il veut nous donner des leçons pour notre pays?», a également lancé M. Lorenzoni, dans une allusion à l'incendie qui a touché la cathédrale Notre Dame de Paris, le 15 avril dernier. «Le Brésil est une nation démocratique, libre et n'a jamais eu de comportements colonialistes et impérialistes comme c'est peut-être l'objectif du Français Macron. D'ailleurs, avec un fort taux interne de rejet», a aussi affirmé M. Lorenzoni.

Avant ces déclarations, le ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, avait pourtant estimé que l'aide proposée par le G7 était «bienvenue». Mais Jair Bolsonaro s'est ensuite réuni avec quelques ministres et son chef de cabinet a changé de ton. «Personne n'a besoin d'une nouvelle initiative sur l'Amazonie», a abondé le chef de la diplomatie brésilienne, Ernesto Araujo, faisant valoir qu'il existait déjà des mécanismes sous l'égide de la Convention du climat de l'ONU «pour financer le combat contre la déforestation, et pour reforester».

(L'essentiel/afp)