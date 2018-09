Un gouverneur aurait fait tuer sa maîtresse

Un gouverneur kényan a été mis en examen pour avoir aidé et encouragé le meurtre d'une étudiante enceinte de sept mois. Selon le procureur en charge de l'affaire, Okoth Obado, du comté de Migori (ouest), entretenait une «relation intime» avec la jeune femme de 26 ans. Le 3 septembre, Sharon Otieno était enlevée en compagnie de Barack Oduor, un journaliste local. L'homme a réussi à s'échapper et a prévenu les autorités.

Deux jours plus tard, l'étudiante a été retrouvé sur le côté d'une route, son corps lardé de blessures à l'arme blanche, relate CNN. Son bébé avait également été poignardé. «Sharon et son enfant à naître ont perdu la vie d'une manière sordide et horrible. Mon bureau s'assurera que tous les auteurs de cet acte de haine soient arrêtés et présentés à la justice», a déclaré Noodin Haji, procureur.

L'accusation affirme que l'étudiante était enceinte du gouverneur et que celui-ci était très embarrassé par cette grossesse. Le procureur pense que la jeune femme et le journaliste ont été enlevés par quatre individus non identifiés ainsi que Michael Oyamo, un membre de l'entourage professionnel d'Okoth Obado. Élu gouverneur en 2013, l'accusé s'est présenté au tribunal, lundi, et a plaidé non coupable.

(L'essentiel/joc)