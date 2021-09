Un «mardi noir» noté dans son petit journal à Arlon

Elle était installée à l'ordinateur, avec «une petite télévision allumée juste au-dessus». Un début d'après-midi ordinaire pour une jeune fille de 18 ans, connectée au réseau IRC (Internet Relay Chat), l'une des premières messageries instantanées. Le soleil illumine Arlon avant l'enfer venu des États-Unis. «J'ai tout suivi en direct, raconte Florence Bertic à L'essentiel. On discutait tous en disant "oh! un avion a heurté une des Twin Towers", on ne savait pas si c'était un simple accident ou autre chose».

L'information circulait sur ce canal. «J'ai posté "un second avion vient de s'écraser dans les tours". Les gens trouvaient ça dingue». Mais ce souvenir, Florence a ensuite, très vite, souhaité l'immortaliser sur papier. «Voici l'entrée de mon journal intime pour le mercredi 12 septembre, à 00h24», nous confie la trentenaire, qui en partage un extrait. Morceau de vie et de sentiment d'une adolescente face à l'impensable en Mondiovision.

«Comme une Belgique sans frites et sans Atomium»

«Ils appellent ça le "mardi noir", ce qui s'est passé à New York ce 11 septembre 2001. Une véritable catastrophe, une page importante de l'histoire, c'est pour ça que je suis restée scotchée à la télévision toute la journée et une bonne partie de la nuit aussi», écrit-elle d'abord. «Ils annonçaient une déclaration de Bush à 2h30 soit 20h30 aux States donc je me suis dit, je dormirai un peu et me réveillerai pour ça. Je me suis réveillée à 3h30, j'ai vu la fin de la déclaration mais était-ce le direct ou une brève rediffusion? CNN c'est en général du live, mais bon...».

Un récit brut et naïf: «Toujours pas de riposte à ce jour, je pensais que ce serait plus direct... J'avais une interview le lendemain pour mon examen d'entrée, pas sérieux d'aller se coucher à cette heure mais c'était pas un jour comme les autres, ça non! L'Amérique, heurtée de plein fouet, ils verseront sans doute une larme en revoyant les Twin Towers dans des films, sur des livres, des puzzles, des cartes postales. Les pauvres, ça doit être comme une Belgique sans frites et sans Atomium, à peu de choses près».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)