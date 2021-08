«Il y avait un type bizarre qui les faisait flipper»

Adeptes du camping, Kylen Schulte (24 ans) et Crystal Beck (38 ans) connaissaient les montagnes de l’Utah par cœur. Alors, quand elles ont disparu la semaine dernière, leurs proches ont tout de suite compris que quelque chose de grave s’était passé. «Kylen et Crystal ont dit à leurs amis qu’il y avait un type bizarre qui faisait du camping près d’elles et il les faisait flipper! Et qu’elles devaient changer de campement. Maintenant, elles sont introuvables depuis 4 jours et nuits!» a écrit sur Facebook Sean-Paul Schulte, père de Kylen, mercredi dernier.

Le même jour, une amie du couple a retrouvé deux corps sur une route panoramique traversant une forêt: Kylen et Crystal avaient été tuées par balle. La police est désormais à la recherche de l’auteur de ce double meurtre. Elle estime que la population ne court actuellement aucun danger et pense avoir affaire à un acte isolé. Le couple avait été vu pour la dernière fois samedi, lors d’un moment passé avec des amis. «Elles leur ont dit qu’elles allaient se déplacer, qu’elles allaient faire leurs affaires et changer de campement. Qu’il continuait de leur faire peur», explique à Fox13 Bridget Calvert, la tante de Kylen.

Sur GoFundMe, celle-ci a publié une photo prise lors du mariage des deux femmes, il y a seulement quatre mois. Le couple posait bras dessus bras dessous, dos au photographe. «Peu importe où elles sont parties, je suis sûre que c’est comme cela qu’elles seront pour toujours», a écrit Bridget Calvert. Depuis leur union, les victimes vivaient dans un camping-car qui leur permettait de sillonner la région.

(L'essentiel/joc)