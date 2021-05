La Syrie vise Israël, des heurts tuent en Cisjordanie

Trois roquettes ont été tirées, vendredi soir depuis la Syrie en direction d'Israël, les premières depuis le début de l'escalade de violences entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien, selon une source militaire à Jérusalem. Une roquette est tombée en territoire syrien et les deux autres se sont abattues sur des zones non-habitées du nord d'Israël, a indiqué l'armée israélienne.

L'interdiction de la manifestation en soutien au peuple palestinien, prévue samedi à Paris, a été confirmée vendredi par le tribunal administratif, mais plusieurs rassemblements et défilés auront lieu en régions.

Par ailleurs, dix Palestiniens ont été tués vendredi en Cisjordanie occupée dans des heurts avec l'armée israélienne, en marge d'une journée de manifestations de colère, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé palestinien. Ces incidents surviennent sur fond d'une escalade militaire inédite depuis 2014 entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, dans et autour de la bande de Gaza, et de violences dans des villes israéliennes mixtes arabes et juives.

Un membre du Hezbollah libanais

La plupart des Palestiniens tués vendredi en Cisjordanie l'ont été à balles réelles lors de manifestations ayant dégénéré en affrontements avec l'armée dans plusieurs localités, a rapporté le ministère de la Santé. Environ 150 personnes ont également été blessées, elles aussi en majorité par des tirs à balles réelles, selon cette source.

Un membre du Hezbollah libanais a également succombé à ses blessures, infligées par des tirs israéliens à la frontière, lors d'une manifestation contre Israël, ont indiqué le mouvement armé et l'agence nationale d'information (ANI). Selon l'agence, les soldats israéliens postés à la frontière «ont tiré deux obus qui se sont abattus près des manifestants dont certains ont tenté de pénétrer dans la localité de Metoulla» dans le nord d'Israël et frontalière du sud du Liban.

