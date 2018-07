Finalement, Donald Trump admet l'ingérence russe

Le président américain Donald Trump a assuré mardi admettre les conclusions de ses services de renseignement selon lesquels la Russie a bien interféré dans la campagne présidentielle en 2016, cherchant à apaiser la vive controverse après son sommet lundi avec Vladimir Poutine.

Le locataire de la Maison Blanche est revenu sur ses déclarations jugées trop conciliantes à l'égard du maître du Kremlin, expliquant s'être mal exprimé à Helsinki quand il a dit n'avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations de M. Poutine sur l'interférence de Moscou dans l'élection.

Dans des propos relayés par la Maison Blanche sur Twitter, le président américain dit «avoir toujours fait totalement confiance aux services de renseignements» dont il «accepte les conclusions sur une ingérence russe dans les élections de 2016. Mais ça peut aussi être d'autres gens». Toutefois, selon lui, «les actions de la Russie n'ont eu aucun impact du tout sur les résultats de cette élection» et il n'y a eu «aucune collusion» entre lui et Moscou.

Donald Trump affirme en outre que son administration fait «tout pour éviter une interférence russe en 2018», à l'occasion des élections de mi-mandat prévues le 6 novembre prochain. Le président Trump raconte qu'en rentrant du sommet d'Helsinki avec Vladimir Poutine, il s'est «demandé ce qui se passait» en voyant les critiques et qu'il a du coup voulu «clarifier» ses propos d'Helsinki, expliquant s'être emmêlé les pinceaux en ne réussissant pas une double-négation. À Helsinki, il avait pourtant également ajouté que «le président Poutine a été extrêmement ferme et affirmatif dans son démenti aujourd'hui».

President Trump: “I don’t see any reason why it wouldn’t be Russia… We are doing everything in our power to prevent Russian interference in 2018.” pic.twitter.com/ddJcGiJoGI