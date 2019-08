La sœur du tireur figure parmi les victimes

L'auteur de la fusillade de Dayton, qui a fait neuf morts dans la nuit de samedi à dimanche dans cette ville du nord-est des États-Unis, était un homme blanc de 24 ans et sa sœur figure parmi les victimes, ont annoncé les autorités locales. «Le tireur était Connor Betts, homme blanc, 24 ans», a déclaré Matt Carper, responsable de la police de Dayton lors d'une conférence de presse.

Megan Betts, «une femme blanche de 22 ans», figure parmi les victimes, a-t-il poursuivi. Selon lui, «c'est la sœur» du tireur.

Carnage «en moins d'une minute»

Le jeune homme, équipé d'un gilet pare-balles, d'un fusil d'assaut et de nombreuses munitions, a ouvert le feu dans un quartier animé de Dayton vers 1h du matin. Il a fait neuf morts et 27 blessés en moins d'une minute avant d'être abattu par des policiers qui patrouillaient dans la zone.

«En moins d'une minute les premiers policiers de Dayton sur les lieux ont neutralisé le tireur», a déclaré la maire de Dayton, pendant une conférence de presse. Elle a aussi indiqué que sur les 27 blessés, 15 étaient sortis de l'hôpital dimanche matin.

Dayton Mayor Nan Whaley: »The shooter was able to kill 9 people and injure 26 in less than a minute. pic.twitter.com/Gu3GoEoRCj– Keith Boykin (@keithboykin) August 4, 2019

Le suspect a utilisé un fusil d'assaut équipé de chargeurs à grande capacité et avait des munitions supplémentaires, a précisé l'édile. Selon elle, il portait un gilet pare-balles.

#SputnikVidéo | Les images depuis l'endroit sécurisé par la police où a eu lieu la #fusillade, dont plusieurs personnes ont été victimes et d'autres blessées, à #DaytonEn savoir plus: https://t.co/s5V8K0mZ9fpic.twitter.com/opjLVQmqLT– Sputnik France (@sputnik_fr) August 4, 2019

La police a lancé une enquête auprès de son entourage et sur les réseaux sociaux pour tenter de déterminer les motifs de son acte, mais s'est refusé à «spéculer» avant d'en savoir plus. Sa sœur est la plus jeune des personnes tuées, selon Matt Carper qui a nommé les huit autres victimes: trois femmes noires, trois hommes noirs et deux hommes blancs, âgés de 25 à 57 ans. Elles sont toutes tombées dans la rue ou sur le trottoir. Une veillée en hommage aux victimes était organisée dimanche soir dans cette ville de 140 000 habitants.

Série noire

La tuerie de Dayton est la deuxième fusillade d'ampleur en moins de 24 heures aux États-Unis, régulièrement endeuillés par ce type de drame. Samedi matin, un homme blanc de 21 ans a abattu 20 personnes aux abords d'un supermarché Walmart à El Paso au Texas, tout près de la frontière mexicaine. La police, qui a arrêté le tireur, soupçonne un crime à caractère raciste.

Comme après chaque bain de sang, ces fusillades ont relancé le débat sur la régulation des armes à feu, qui divise profondément les Américains, dans un pays où le port d'armes est légal. Selon l'ONG Gun Violence Archives, les États-Unis ont connu 251 «fusillades de masse» depuis le début de l'année, c'est-à-dire ayant fait plus de quatre victimes, tués et blessés confondus.

