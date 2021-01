Une ministre de Trump démissionne

La ministre américaine des Transports Elaine Chao a annoncé jeudi sa démission, mentionnant son «trouble» face à l'invasion du Capitole par des partisans du président Donald Trump la veille.

«Nous pays a vécu un événement traumatisant, totalement évitable qui m'a tellement troublée que je ne peux pas l'ignorer», a justifié dans un communiqué celle qui est aussi l'épouse du chef des sénateurs républicains Mitch McConnell. Elle est le premier membre du cabinet de Donald Trump à annoncer sa démission depuis les violences du Capitole mercredi.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t