Les choses sont devenues «très vilaines, très vite»

Donald Trump Jr. était dimanche sur le campus de l'Université de Californie, à Los Angeles, pour le lancement de son nouveau livre intitulé «Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us» («Comment la gauche se nourrit de la haine et veut nous réduire au silence»). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'événement s'est mal passé pour le fils aîné du président américain, malmené par ses propres supporters.

Selon un journaliste du Guardian présent sur place, les choses sont devenues «très vilaines, très rapidement». Andrew Gumbel a raconté que Donald Trump Jr. et sa petite amie Kimberly Guilfoyle avaient fini par «s'enfuir» sans dire au revoir, tant l'ambiance était devenue ingérable. Il a ajouté que les chants et les huées étaient si forts qu'il n'entendait que la moitié de ce qui se disait sur scène.

«Ils n'ont pas dit au revoir. Ils sont juste partis»

Des détracteurs du président américain en colère? Pas seulement. En fait, la majorité des personnes qui ont semé la zizanie étaient des supporters de Donald Trump: ils reprochaient à son fils aîné de refuser de prendre les questions du public. D'après Andrew Gumbel, la situation est devenue incontrôlable lorsque la petite amie de Trump Jr. s'est mise faire la morale au public. «Don Jr et Kimberly Guilfoyle ont fui. Je crois que c'est la meilleure manière de le décrire. Ils n'ont pas dit au revoir. Ils sont juste partis», raconte le journaliste.

Une vidéo montre le quadragénaire et sa compagne quitter la salle, tandis que les fans du président scandent «America First». D'autres images montrent un manifestant anti-Trump crier: «Les immigrants sont les bienvenus ici!». Selon le Guardian, l'événement s'est abruptement terminé après une vingtaine de minutes, alors qu'il était censé durer 2 heures. ABC 7 rapporte qu'à l'extérieur du campus, la police a dû s'employer pour séparer les supporters du président de ses détracteurs.

(L'essentiel/joc)