Au moins 55 morts dans un attentat suicide

Au moins 55 personnes ont été tuées dans un attentat suicide ayant frappé vendredi, lors de la grande prière hebdomadaire, une mosquée chiite de Kunduz, dans le nord-est de l'Afghanistan, cinq jours après un attentat à Kaboul contre une autre mosquée, revendiqué par l'organisation État islamique (EI). L'explosion dans une mosquée chiite du quartier de Khan Abad Bandar de Kunduz a été causée, selon des «informations préliminaires», par un kamikaze, a annoncé à l'AFP Matiullah Rohani, responsable régional du gouvernement taliban en charge de la Culture et de l'Information.

L'attentat, le plus meurtrier en Afghanistan depuis le départ des derniers soldats américains et étrangers le 30 août, a été revendiqué par le groupe État islamique. À l'hôpital central de Kunduz, un docteur ayant requis l'anonymat a déclaré à l'AFP que jusqu'ici «35 corps et plus de 50 blessés» y avaient été reçus. La clinique locale de Médecins sans frontières (MSF) a, de son côté, indiqué sur Twitter, dans un bilan provisoire, avoir pris en charge 20 morts et 90 blessés.

Multiplication des attaques

Zalmai Alokzai, un homme d'affaires qui s'est rendu à l'hôpital central de Kunduz pour donner son sang, a confirmé à l'AFP y avoir vu des dizaines de corps. «Les ambulances retournaient sur les lieux pour transporter les morts», a-t-il précisé. L'attaque de Kunduz survient cinq jours après un attentat à la bombe contre une mosquée de Kaboul, qui avait fait au moins cinq morts et avait été revendiqué par l'EI. Cet attentat avait ciblé la mosquée Id Gah, où se tenait une cérémonie funéraire en hommage à la mère de Zabihullah Mujahid, le porte-parole du gouvernement taliban et figure du mouvement, décédée la semaine passée.

Après s'être contentée d'observer la situation dans les premiers jours ayant suivi la prise du pouvoir par les talibans à la mi-août, la branche locale de l'EI, l'EI-K (État islamique au Khorasan), a depuis multiplié les attaques. Elle a notamment ciblé, à plusieurs reprises, des combattants talibans dans la province du Nangharar (est), où elle est très présente depuis sa création en 2015. Pour les talibans, qui contrôlent l'ensemble de l'Afghanistan, la principale menace vient désormais de l'EI-K, qui disposerait de 500 à quelques milliers de combattants sur le territoire afghan, selon l'ONU.

(L'essentiel/afp)