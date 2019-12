Les Chiliens dans la rue au 50e jour de crise

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Santiago, au 50e jour d'une mobilisation qui ne faiblit pas dans ce pays traversant la pire crise sociale des ces dernières décennies. Comme chaque vendredi depuis le 18 octobre, premier jour d'un mouvement de protestation au départ provoqué par la hausse du ticket de métro, des milliers de personnes se sont retrouvées en centre-ville dans une ambiance bon enfant, faites de chants, de danses à grand renfort de trompettes et de tambours.

Des manifestants ont brandi un énorme drapeau chilien où un œil fermé avait été dessiné, symbole des quelque 300 personnes blessés aux yeux par des tirs de la police au cours des dernières manifestations.

Inégalités

Depuis le début de cette crise sociale au Chili, 23 personnes ont été tuées et l'économie a été durement atteinte, avec une chute de l'activité de 3,4% en octobre sur un an, selon le gouvernement. Pour tenter de couper court à cette vague de protestations sans précédnt dans l'histoire récente du Chili, le gouvernement a mis sur la table 5,5 milliards de dollars pour stimuler l'économie.

Il a également annoncé une hausse des retraites, allant jusqu'à 50% pour certaines catégories, et une prime exceptionnelle en faveur d'un million de familles. Les Chiliens protestent contre les inégalités qui règnent dans un pays à l'économie prospère et où l'État est selon eux défaillant dans les domaines de l'éducation, de la santé et des retraites.

(L'essentiel/afp)