La limousine n'aurait pas dû prendre la route

La limousine impliquée samedi dans l'accident de transport le plus meurtrier aux États-Unis depuis 2009, avait été recalée au contrôle technique et son conducteur n'avait pas le permis requis, a affirmé lundi le gouverneur de l’État de New York. La limousine, dont le conducteur et les 17 passagers ont été tués lors de l'accident, «avait été inspectée par le Département des transports de l’État de New York le mois dernier, avait raté les tests et ne devait pas rouler», a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo, lors d'un défilé à New York en l'honneur de «Columbus Day», jour férié honorant Christophe Colomb. «Le conducteur devait avoir ce qu'on appelle un CDL, un permis commercial avec autorisation de transporter des passagers. Il n'avait pas le permis adéquat», a-t-il ajouté.

Robert Patnaude, un responsable de la police de l’État de New York, a précisé qu'une enquête criminelle avait été ouverte après l'accident, qui a tué 20 personnes au total samedi dans la petite ville de Schoharie, à quelque 250 kilomètres au nord de New York. Le véhicule appartenait à une société de location, Prestige Limousine, détenue par un homme d'origine pakistanaise identifié comme Shahed Hussain, actuellement au Pakistan, a-t-il souligné. Selon plusieurs médias américains, il travaillait comme informateur pour la police fédérale (FBI), et a témoigné dans des dossiers terroristes. Les autorités prévoient de suspendre l'activité de sa société en attendant les résultats de l'enquête, a indiqué M. Cuomo.

Fête d'anniversaire

Prestige «s'est montrée prête à coopérer avec notre demande d'archives», a souligné Robert Sumwalt, président du NTSB, l'agence fédérale américaine pour la sécurité dans les transports, arrivé dimanche sur les lieux. Selon M. Sumwalt, les enquêteurs se penchent aussi sur les modifications apportées au véhicule - un Ford Excursion de 2001 - pour le convertir en limousine. Il s'agit de vérifier qu'elles étaient conformes aux normes de certification en vigueur. La police de l’État de New York avait indiqué dimanche que le conducteur n'avait visiblement pas marqué le stop comme il aurait dû en arrivant à une intersection en «T». Le véhicule est allé s'écraser sur le parking d'un magasin très fréquenté en cette saison, tuant deux piétons en plus des passagers de la limousine.

Parmi les victimes se trouvaient beaucoup de personnes d'une même famille, la limousine ayant été louée pour fêter un anniversaire. «Je crois qu'ils avaient essayé de louer un autre véhicule mais, pour une raison quelconque, ils ont annulé et ont trouvé cette société en dernière minute», a indiqué M. Patnaude. La police a ajouté que plusieurs passagers étaient sur leur téléphone portable juste avant l'accident et a demandé à toutes les personnes ayant reçu des messages de leur part de la contacter. Selon plusieurs médias, certains messages auraient fait état d'un véhicule mal entretenu et bruyant. Pour l'instant, le NTSB comme la police refusent de spéculer sur les causes exactes de l'accident. Ils collectent encore des données sur les lieux du drame, l'état du véhicule et l'état de la route, et attendent les résultats de toutes les autopsies.

(L'essentiel/afp)