Au moins 32 personnes ont été tuées et 165 blessées vendredi dans une collision entre deux trains de voyageurs près de Sohag, dans le sud de l’Égypte, pays où ce type de drame mortel est récurrent. Vendredi soir, des dizaines de techniciens tentaient d’ôter des rails cinq wagons disloqués et endommagés, gisants près d’un canal dans le village de al-Samaa Gharb, à 460 km au sud du Caire, a constaté une correspondante de l’AFP sur place.

«Nous étions à la mosquée puis un enfant est venu nous informer. On avait entendu la collision, alors on a accouru et on a trouvé un carnage», a indiqué un riverain âgé de 59 ans, sous le couvert de l’anonymat. «Les premières ambulances sont arrivées environ une demi-heure après l’accident. Il y avait des enfants qu’on a extirpés des débris à l’aide d’échelles en bois», selon la même source qui a passé la journée à aider les secouristes.

«J'ai hurlé puis je me suis trouvé à terre»

Des images prises par une caméra de surveillance dans la matinée et vues par l’AFP montrent une collision d’une extrême violence dans laquelle un wagon est projeté en l’air, dans un immense nuage de poussière. «Aidez-nous, les gens meurent!» hurle un jeune homme affolé, le visage et les cheveux pleins de poussière depuis l’intérieur d’un wagon renversé, selon d’autres images partagées en direct sur Facebook. La scène montre des blessés et des personnes en sang, certaines visiblement coincées au milieu de débris et des sièges renversés, criant et pleurant.

Lors d’une conférence de presse vendredi soir à Sohag, la ministre de la Santé Hala Zayed a fait état de 165 personnes blessées et hospitalisées. Âgé de 20 ans, Kamel Nagi fait partie des 70% d’entre elles souffrant de fractures, selon les chiffres du ministère. «Je retournais au Caire après une permission de quelques jours», a confié le conscrit alité à l’hôpital général de Tahta, une jambe dans le plâtre.

Indemnistations

«Notre train s’est soudain arrêté et un quart d’heure plus tard, le second est arrivé puis nous a percutés. Je l’ai vu arriver, j’ai hurlé puis je me suis trouvé à terre avec une grande douleur», a-t-il raconté le visage couvert d’éraflures, tandis qu’une infirmière lui administrait une injection d’antidouleur.

Le Premier ministre Mostafa Madbouly a annoncé que des indemnisations de 100 000 livres (5 400 euros) pour chaque famille de personne décédée et de 20 000 (1 084 euros) à 40 000 livres (2 168 euros) pour les familles de blessés avaient été prévues. Selon lui, améliorer l’état des transports ferroviaires va «prendre du temps». «En attendant, des accidents comme celui-ci peuvent arriver», a-t-il ajouté.

BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W — BNO News (@BNONews) March 26, 2021

(L'essentiel/AFP)