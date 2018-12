Carlos Ghosn bientôt libéré sous caution?

Un mois après son arrestation surprise au Japon, et alors que personne ne s'y attendait, Carlos Ghosn peut espérer être libéré bientôt sous caution: le tribunal de Tokyo a rejeté jeudi la requête du parquet d'étendre sa garde à vue. Nouveau rebondissement dans cette affaire rocambolesque, il pourrait être relâché dès vendredi, voire même jeudi, en échange du paiement d'une caution, selon la chaîne publique NHK. La justice a annoncé avoir «rejeté» l'extension de sa garde à vue dans un bref communiqué.

Le bureau des procureurs de Tokyo devrait faire appel de cette décision, a rapporté l'agence de presse Jiji. «Nous allons procéder de manière appropriée», a commenté le procureur adjoint Shin Kukimoto, selon des propos rapportés à l'AFP par un représentant du parquet. M. Ghosn avait été arrêté et placé en garde à vue le 19 novembre, à l'instar de son bras droit Greg Kelly. Le dirigeant de 64 ans, qui a connu une chute brutale quand il a été cueilli à la sortie de son jet privé il y a un mois, séjourne actuellement dans une cellule d'un centre de détention de Tokyo. Il a été inculpé le 10 décembre pour avoir omis de déclarer aux autorités boursières environ 5 milliards de yens (38 millions d'euros) de revenus sur cinq années, de 2010 à 2015. Son bras droit Greg Kelly, arrêté en même temps que lui, a aussi été inculpé.

Crise sans précédent

La garde à vue des deux hommes, qui nient toute malversation, avait été prolongée sur de nouveaux soupçons de minoration de ses émoluments, cette fois entre 2015 et 2018, pour un montant de 4 milliards de yens (31,1 millions d'euros). Nissan est également poursuivi en tant qu'entité morale, le parquet jugeant que la responsabilité de l'entreprise est aussi engagée car c'est elle qui a remis les rapports incriminés aux autorités boursières. C'est une enquête interne menée au sein du constructeur japonais qui a débouché sur l'arrestation de Carlos Ghosn, limogé dans la foulée de la présidence du conseil d'administration. Il a aussi été démis de celle de Mitsubishi Motors, tandis que Renault l'a maintenu à son poste, une situation qui a plongé l'alliance dans une crise sans précédent depuis sa naissance en 1999.

Nissan, qui a échoué lundi à nommer un remplaçant alors que la pression de Renault s'accentue, s'est refusé à tout commentaire. La décision du tribunal ne veut pas dire que M. Ghosn ne sera pas inculpé une deuxième fois, a expliqué l'avocat Yasuyuki Takai, ancien membre de l'unité spéciale du bureau des procureurs de Tokyo, instance qui mène l'enquête sur le puissant patron d'industrie. «Il a sans doute jugé que l'on pouvait d'ores et déjà trancher sur le fait de l'inculper ou non sur le deuxième motif sans nécessité de prolonger la garde à vue», a-t-il dit à l'AFP. «De plus, il est possible qu'il soit arrêté pour un troisième motif, on n'en sait rien», a-t-il ajouté. Outre les accusations de dissimulation de revenus, Nissan reproche à son ancien sauveur des abus de biens sociaux, notamment l'utilisation aux frais de la compagnie de résidences de luxe aux quatre coins du monde.

(L'essentiel/afp)