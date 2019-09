Il lui tire dans la tête, elle réalise un mois plus tard

Un Américain de 39 ans a été condamné la semaine dernière à une peine de 25 ans de prison et cinq ans de sursis pour un crime remontant à deux ans. Ce jour de 2017 à Atlanta (Géorgie), Jerrontae Cain était en voiture avec sa compagne âgée de 42 ans quand, en pleine dispute, il a sorti une arme et lui a tiré une balle dans la tête. Miraculeusement, Nicole Gordon a survécu, mais a perdu connaissance, raconte AJC.

Elle s'est réveillée dans la voiture de son compagnon, avec seulement de vagues souvenirs de ce qui s'était passé: une engueulade, la fenêtre côté passager qui éclate, et des éclats de verre qui lui tailladent le visage. Soulagé par la mémoire défaillante de sa victime, Cain l'a emmenée chez sa mère pour la soigner. Il l'a ensuite cachée pendant un mois, période pendant laquelle Nicole a souffert de terribles maux de tête, de pertes de mémoire et de problèmes pour communiquer.

Une balle logée à l'arrière du crâne

C'est finalement une amie de la quadragénaire qui, inquiète, l'a emmenée à l'hôpital. «À aucun moment, pendant le mois qui a séparé sa dispute avec Cain et sa visite au Atlanta Medical Center, Nicole n'a reçu de soins médicaux d'un professionnel», a expliqué Paul Howard, procureur du comté de Fulton. En examinant la patiente, les médecins ont découvert une balle logée à l'arrière de son crâne. Ils ont alerté la police dans la foulée.

Interrogé, Cain a livré une version boiteuse aux enquêteurs. Il a en effet assuré que Nicole avait perdu le contrôle de sa voiture et s'était écrasée contre un arbre. Des explications qui ne correspondaient en rien avec les constatations des médecins. Après une longue cavale de près d'un an, le trentenaire a finalement été arrêté en janvier 2019. Il a été reconnu coupable de voies de fait au moyen d'une arme mortelle, de coups et blessures graves et de possession d'une arme à feu lors de la perpétration d'un crime, notamment.

